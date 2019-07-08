Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T19:31Z
https://ria.ru/20190708/1556327183.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход продолжит путь

Вчера, 19:31
770
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Диагностика показала, что севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход не имеет повреждений и может продолжить путь, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Диагностика проведена, теплоход не имеет повреждений. Сейчас будут получены все необходимые разрешительные документы, и он продолжит путь в Санкт-Петербург", - сказал представитель ведомства.
24 июня, 10:05
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в пяти километрах севернее населенного пункта Тихвинское из-за поломки рулевого управления. Теплоход самостоятельно снялся с мели, пострадавших нет.
600110
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРыбинскЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл на диагностику
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому встретиться
Здание телекомпании Рустави 2
Жители Тбилиси назвали заявление ведущего в адрес Путина заказом Саакашвили
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход вез иностранных туристов
Ирада Зейналова
Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего
На Волге теплоход с 292 людьми на борту самостоятельно снялся с мели
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния