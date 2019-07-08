Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход продолжит путь

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Диагностика показала, что севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход не имеет повреждений и может продолжить путь, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Диагностика проведена, теплоход не имеет повреждений. Сейчас будут получены все необходимые разрешительные документы, и он продолжит путь в Санкт-Петербург", - сказал представитель ведомства.
24 июня, 10:05В Керченском проливе теплоход сел на мель
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в пяти километрах севернее населенного пункта Тихвинское из-за поломки рулевого управления. Теплоход самостоятельно снялся с мели, пострадавших нет.