Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход продолжит путь

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Диагностика показала, что севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход не имеет повреждений и может продолжить путь, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Диагностика проведена, теплоход не имеет повреждений. Сейчас будут получены все необходимые разрешительные документы, и он продолжит путь в Санкт-Петербург", - сказал представитель ведомства.