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РИА Новости
Культура

Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки

Вчера, 22:13
2007
© AFP 2019 / Jesse GrantАктер Терри Крюс на премьере фильма "Алладин" в Голливуде
Актер Терри Крюс на премьере фильма Алладин в Голливуде
© AFP 2019 / Jesse Grant
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Терри Крюс хочет сыграть отца русалочки в экранизации диснеевского мультфильма. Актер выложил в Инстаграме свою фотографию, к которой при помощи фотошопа приделал хвост и трезубец.
"Отец Ариэль!!!! Услышьте меня!!" - прокомментировал Крюс собственный пост. Подписчикам понравилось его предложение.
На роль русалочки утвердили темнокожую певицу Холли Бэйли, а ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти.
"Русалочка" – очередная экранизация классических диснеевских мультфильмов. Уже 19 июля на экраны выходит "Король Лев", а 27 марта следующего года состоится премьера "Мулан".
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