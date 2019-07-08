Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Терри Крюс хочет сыграть отца русалочки в экранизации диснеевского мультфильма. Актер выложил в Инстаграме свою фотографию, к которой при помощи фотошопа приделал хвост и трезубец.
"Отец Ариэль!!!! Услышьте меня!!" - прокомментировал Крюс собственный пост. Подписчикам понравилось его предложение.
На роль русалочки утвердили темнокожую певицу Холли Бэйли, а ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти.
"Русалочка" – очередная экранизация классических диснеевских мультфильмов. Уже 19 июля на экраны выходит "Король Лев", а 27 марта следующего года состоится премьера "Мулан".
Вчера, 12:12В Сети появился первый тизер фильма "Мулан"