В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инвестиционный фонд Baring Vostok после продления срока домашнего ареста американскому инвестору Майклу Калви выразил убеждение, что суд в итоге установит невиновность сотрудников фонда, а истинные преступники понесут заслуженное наказание.

В понедельник Басманный суд Москвы на три месяца (до 13 октября) продлил срок домашнего ареста Калви, обвиняемого в мошенничестве. "Сегодня Басманный суд в очередной раз продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, несмотря на явное отсутствие оснований такого ареста и надуманные обвинения (бизнесмена Шерзода – ред.) Юсупова", - говорится в сообщении Baring Vostok.

"Мы убеждены, что суд в итоге установит невиновность наших коллег, а ... истинные преступники понесут заслуженное наказание", - добавляют в фонде.

В Baring полагают, что акционеры банка "Восточный" Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов злоупотребляют системой уголовного права для решения коммерческого спора. "Их действия не добропорядочны и не этичны, и ставят под угрозу интересы государства по развитию экономики страны в целом. Дополнительным стимулом Аветисяна и Юсупова в аресте сотрудников Baring Vostok является то, что они выступают ключевыми свидетелями в деле о выводе активов на 17,5 миллиарда рублей из Юниаструм банка, которое будет слушаться в январе 2020 года в Лондоне", - отметили в фонде.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.