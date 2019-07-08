В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано в понедельник заявил, что инспекторы агентства подтвердили повышение в Иране уровня обогащения урана, сообщил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

"Гендиректор Юкия Амано проинформировал совет управляющих МАГАТЭ, что инспекторы агентства 8 июля установили, что Иран обогащает уран выше 3,67% урана-235", - сообщил Даль журналистам.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.

В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".