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РИА Новости

В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано в понедельник заявил, что инспекторы агентства подтвердили повышение в Иране уровня обогащения урана, сообщил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
"Гендиректор Юкия Амано проинформировал совет управляющих МАГАТЭ, что инспекторы агентства 8 июля установили, что Иран обогащает уран выше 3,67% урана-235", - сообщил Даль журналистам.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
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Иран может увеличить уровень обогащения урана в качестве новой меры по СВПД
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.
Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников и Ираном в 2015 году, предусматривает, частности, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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