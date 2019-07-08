Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл на диагностику

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Пассажирской теплоход, в понедельник севший на мель в Рыбинском водохранилище, прибыл в порт для диагностики, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в пяти километрах севернее населенного пункта Тихвинское из-за поломки рулевого управления.

В ГУ МЧС отметили, что для снятия с мели теплоходу не понадобился тягач. "Просто была перезагружена электронная система управления и теплоход самостоятельно добрался в порт в Рыбинск, где он в настоящее время проходит диагностику", - сказал представитель ведомства.