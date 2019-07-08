В МИД прокомментировали ситуацию вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва с вязи с последними шагами Тегерана по СВПД призывает не поддаваться эмоциям, а предпринять необходимые шаги по сохранению соглашения, заявили в понедельник в МИД РФ.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

"Прозвучавшие на пресс-конференции в Тегеране 7 июля заявления представителей МИД и Организации по атомной энергии Ирана о твердом намерении сделать следующий шаг в плане постепенного отказа от обязательств в рамках "ядерной сделки" не должны вызывать ажиотажа. Речь идет об исключительно добровольных обязательствах Ирана, взятых им в духе компромисса и ради заключения СВПД. Вместе с тем условия сделки были давно и грубо нарушены. И сделал это, как мы все знаем, не Иран", - заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия Тегерана.

Отмечается, что возможность предметно обсудить данный вопрос представится на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ 10 июля, "которое по иронии судьбы созывается по просьбе США, отказавшихся еще год назад от всех своих обязательств по СВПД и нарушивших резолюцию СБ ООН 2231, но требующих, чтобы Иран продолжил выполнять все договоренности".

"Отдаем должное тому, что со стороны иранских представителей не прозвучало никаких заявлений по поводу приостановки или пересмотра проекта по модернизации исследовательского реактора в Араке. Все согласованные работы на этом участке идут по графику. Вовлеченным сторонам удалось интенсифицировать осуществление данного проекта, невзирая на отчаянное сопротивление и санкции со стороны США", - подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона при этом подчеркивает, что "столь же решительные шаги необходимы и на других направлениях".

"Обстановка вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы требует сфокусированных и консолидированных усилий стран-участниц по поддержанию жизнеспособности этих договоренностей, являющихся знаковыми как для международного мира и безопасности, так и для целостности глобального режима ядерного нераспространения", - пояснили в дипведомстве.