Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T19:18Z
https://ria.ru/20190708/1556326794.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155563/58/1555635882_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_7e0f7f760e5b2e146e89fed65990b002.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Вчера, 19:18
473
© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва с вязи с последними шагами Тегерана по СВПД призывает не поддаваться эмоциям, а предпринять необходимые шаги по сохранению соглашения, заявили в понедельник в МИД РФ.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Вчера, 14:46
"Сложная перебранка" вокруг ядерной программы Ирана: в чем опасностьИран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, объявлено в Тегеране. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, насколько приблизится в результате этого Исламская республика к созданию ядерного оружия.
"Прозвучавшие на пресс-конференции в Тегеране 7 июля заявления представителей МИД и Организации по атомной энергии Ирана о твердом намерении сделать следующий шаг в плане постепенного отказа от обязательств в рамках "ядерной сделки" не должны вызывать ажиотажа. Речь идет об исключительно добровольных обязательствах Ирана, взятых им в духе компромисса и ради заключения СВПД. Вместе с тем условия сделки были давно и грубо нарушены. И сделал это, как мы все знаем, не Иран", - заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия Тегерана.
Отмечается, что возможность предметно обсудить данный вопрос представится на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ 10 июля, "которое по иронии судьбы созывается по просьбе США, отказавшихся еще год назад от всех своих обязательств по СВПД и нарушивших резолюцию СБ ООН 2231, но требующих, чтобы Иран продолжил выполнять все договоренности".
"Отдаем должное тому, что со стороны иранских представителей не прозвучало никаких заявлений по поводу приостановки или пересмотра проекта по модернизации исследовательского реактора в Араке. Все согласованные работы на этом участке идут по графику. Вовлеченным сторонам удалось интенсифицировать осуществление данного проекта, невзирая на отчаянное сопротивление и санкции со стороны США", - подчеркнули в МИД РФ.
Российская сторона при этом подчеркивает, что "столь же решительные шаги необходимы и на других направлениях".
Заготовка из высокообогащенного урана
Вчера, 11:50
Политолог: в отношении Ирана Трамп "плюнул против ветра"Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация в отношениях Соединенных Штатов и Ирана складывается очень опасная.
"Обстановка вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы требует сфокусированных и консолидированных усилий стран-участниц по поддержанию жизнеспособности этих договоренностей, являющихся знаковыми как для международного мира и безопасности, так и для целостности глобального режима ядерного нераспространения", - пояснили в дипведомстве.
"Нельзя поддаваться эмоциям: противники "ядерной сделки" только и ждут, как бы поскорее списать ее в историю. На заседании Совместной комиссии СВПД в июне были четко обозначены первостепенные вызовы, над устранением которых странам-участницам предстоит усиленно потрудиться. Такие решения, если судить по Араку, вполне достижимы", - констатировали в российском МИД.
402001
Обсудить 2
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФМАГАТЭРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана
РИА
Новости
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о стабилизации в Донбассе
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Лента
новостей
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск: Минские соглашения как никогда ранее нуждаются в выполнении
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полиция применила газ против протестующих в Анкаре, сообщают СМИ
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
МИД обеспокоен действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников 21-го саммита Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
Зеленский предложил лидерам ЕС оценить выполнение соглашения об ассоциации
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
Правительство рассмотрит запрет на импорт вина и воды из Грузии
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы
Отношения Китая и США переживают самый сложный период, заявили в Пекине
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния