Далай-лама рассказал, как сделать систему образования в мире "адекватной"

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале. Архивное фото

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

ДХАРАМСАЛА (ИНДИЯ), 8 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама призвал с детского сада учить людей "гигиене эмоций", состраданию и альтруизму, а также отказаться от соревнований за количественные показатели в системе образования. Об этом он заявил ученым из России, Индии, Германии, Великобритании, США, Австралии и других стран на конференции в Дхарамсале.

"Существующая система образования неадекватна. Большинство нарушителей спокойствия получили "блестящее образование", но оно попало во власть страха, гнева, зависти, привязанности… Ближний Восток, Сирия, Афганистан, где люди одной веры убивают друг друга, недостаток воды и еды в Африке, угроза атомной войны, глобальное потепление. Таков современный мир из-за того, что таково материалистическое образование. Оно выстраивает материалистическую культуру и не оставляет места состраданию. Людям не хватает нравственности. И понимания, что чем больше в тебе сострадания, тем больше покоя в душе", - сказал Далай-лама.

Конференция "Образование в 3-м тысячелетии" не случайно проходит в эти дни в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы. Он лично поддержал инициативу группы философов образования и педагогов, решивших в течение ближайших трех лет созвать Всемирный форум из 600-700 специалистов и принять к 2021 году декларацию о новых подходах к образованию и соответствующее руководство для преподавателей. По словам Далай-ламы, этот проект специалистов в области образования свидетельствует, что они понимают неадекватность существующей системы, и это вселяет надежду на ее изменение.

Когда образование было "адекватным"

"Если, как установила наука, базовая природа человека - сострадательная, если мы сознаем, что наше выживание как "общественных животных" зависит от благополучия друг друга, человеческого сообщества, то почему мы сталкиваемся сегодня с такими глобальными проблемами (войны, атомные бомбы, растущее неравенство, потепление климата)? Почему не преуспеваем с создании счастливого мира? Потому что таково образование. В школах мало что говорят сегодня о базовых ценностях человека, о том, что ведет к покою ума и подлинному счастью. А современная так называемая "система образования" берет свое начало на Западе", - добавил Далай-лама и рассмеялся, глядя на западных ученых.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

Он напомнил, что когда-то давно на Востоке образованием занимались преимущественно монастыри. Но с появлением индустриализации и на Востоке стали создавать ориентированные на экономику образовательные учреждения – дающие иные знания и навыки. И вначале, когда эти направления образования развивались параллельно, "все было сбалансировано". Но с течением времени этот баланс был утрачен вслед за Западом и на Востоке, отметил Далай-лама.

"Сейчас мы видим, что большие монастыри-университеты как таковые на Западе пустуют. Потому что сегодня все взгляды устремлены к так называемой современной системе образования. А это образование по большей части ориентировано на материальные ценности, реализацию экономических интересов", - констатировал Далай-лама.

Сострадание вместо наркотиков и суицида

Выпускники современных учебных заведений разного уровня, по наблюдениям духовного лидера, не знают, как справляться с негативными эмоциями, что делать со страхом, пожирающим иммунную систему, с гневом, завистью, привязанностью, как обрести мир в душе. И сталкиваясь с подобными проблемами, они прибегают к алкоголю, наркотикам и суициду.

"Сегодня в образовательные процессы необходимо включить уроки построения мира в душе и развития внутренней силы. С детского сада надо преподавать гигиену эмоций (как преподается гигиена тела). Человеку нужно, прежде всего, объяснять, как устроен его внутренний мир, сознание, как его счастье связано с благополучием всего 7-миллиардного населения планеты", - убежден Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

В основе этих уроков, по его словам, должны лежать сострадание как забота о благополучии других и альтруизм, отход от эгоцентризма.

Возвращение древнеиндийской мудрости

Эксперимент по "внедрению в систему образования базовых человеческих ценностей" начался несколько лет назад, и закономерно – в Индии, сообщил Далай-лама. По его словам, здесь даже не идет речь о чем-то новом, а скорее – о возрождении древней мудрости. Ахимса (ненасилие), сострадание и умение управлять эмоциями были базовыми принципами в индийском обществе и соответственно образовании еще много веков назад. Особенно развили эту философию учителя древнеиндийского монастыря-университета Наланда.

"Нужно возродить древнеиндийскую мудрость, знания о том, как управлять отрицательными эмоциями, и затем соединить эти знания с современными научными", - считает Далай-лама. Тогда, по его словам, мир получит пример построения правильной системы образования, ведущей человека и общество к гармонии и счастью. А то, что проблемы можно решать без насилия, в недавнем прошлом, по его словам, доказали Махатма Ганди, Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг.

В Дхарамсале на базе государственного колледжа планируется проводить курсы переподготовки учителей, которые включают и введение в упомянутую древнеиндийскую философию, и светскую этику, и ряд других дисциплин новой парадигмы образования. Кроме того, в Индии уже подготовлена соответствующая учебная программа для начальных классов, вводящая в древнеиндийскую философию, и в настоящее время составляется программа для старшеклассников. Она будет введена в ряде школ в качестве эксперимента, а затем возможно обращение в министерство образования для внедрения новшества на регулярной основе.

"Образование в 3-м тысячелетии"

В первой конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале принимают участие около 20 известных в своей области ученых из России, Индии, Бангладеш, Германии, Великобритании, Финляндии, США, Мексики, Бразилии, Австралии. В их числе философ педагогической и культурной антропологии Кристоф Вульф (Германия), выдающиеся деятели образования Индии Минакши Гопинатх и Минакши Тхапан, признанный эксперт по образовательной политике в мире Боб Лингард (Австралия), ведущий специалист по философии для детей Вальтер Кохан (Бразилия), президента общества философии образования стран Латинской Америки Ренато Хуарте (Мексика).

© Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале © Ольга Липич Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

Координатор проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии" - Маргарита Кожевникова, заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Она отметила "очень заинтересованный отклик" российских коллег, с которыми ей доводилось обсуждать проект. В их числе - академики Российской Академии образования Александр Асмолов и Алла Тряпицына. "Асмолов представил очень значимый интеллектуальный вклад в нашу первую конференцию, он до последнего момента планировал участвовать в ней, что, к сожалению, было воспрещено медиками по его состоянию здоровья", - добавила Кожевникова.

Организаторами конференции в Дхарамсале выступили Центральный университет штата Химачал-Прадеш (Индия), Центр изучения философии и детства Государственного университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), педагогический факультет Университета Дикина (Австралия), Институт педагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Центр тибетской культуры и информации (Россия) и фонд "Сохраним Тибет" (Россия). А также - расположенная в Дхарамсале Библиотека тибетских трудов и архивов.