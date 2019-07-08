На Волге теплоход с 292 людьми на борту самостоятельно снялся с мели

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Севший на мель на Волге круизный теплоход самостоятельно снялся с нее и движется в Рыбинск, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах Ярославской области.

"В 17.19 теплоход самостоятельно снялся с мели и продолжил движение в город Рыбинск для осмотра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту четырехпалубного круизного пассажирского теплохода "Викинг Хельги" (рейс Санкт-Петербург-Ярославль) 292 человека, в том числе 100 человек экипажа.