ЦИК Башкирии зарегистрировал Хабирова кандидатом на выборах главы региона

УФА, 9 июл - РИА Новости. Центризбирком Башкирии зарегистрировал первым кандидатом на выборах главы региона врио руководителя республики Радия Хабирова, всего документы для регистрации подали пять из 11 претендентов на эту должность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь комиссии Ришат Лукманов.

"Хабиров первым подал документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона, и его первым зарегистрировали, а всего на сегодня подали документы пять человек из 11 заявленных", - сказал Лукманов .

На должность главы Башкирии на сентябрьских выборах претендуют 11 человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", от КПРФ Юнир Кутлугужин, Алексей Молокин от "Социальной защиты", Рамиля Саитова от "Российской социалистической партии", Иван Сухарев от ЛДПР, от "Российской экологической партии "Зеленые" Сания Тимасова и врио главы Башкирии Радий Хабиров от единороссов.