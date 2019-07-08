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РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область разработает программу по ремонту почтовых отделений

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПЕНЗА, 8 июл - РИА Новости. Власти Пензенской области разработают региональную программу по ремонту почтовых отделений, ожидаются затраты в размере 12-17 миллионов рублей, заявил в понедельник губернатор области Иван Белозерцев.
"На территории Пензенской области 73 отделения почтовой связи требуют ремонта. Это наши помещения, которые им отдали в аренду или во временное безвозмездное пользование, но находятся они в основном на балансе муниципальных образований. Я дал поручение подготовить программу по ремонту данных помещений", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
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"Несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат нам. Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок", - подчеркнул глава региона.
Пресс-служба правительства со ссылкой на директора управления федеральной почтовой службы по Пензенской области Наталью Арбузову уточняет, что всего в регионе 564 почтовых отделения, из которых в восьми ремонт требуется безотлагательно.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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