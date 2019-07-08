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РИА Новости

Правительство рассмотрит запрет на импорт вина и воды из Грузии

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вино "Шато Мухрани" на полке супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.
Соответствующее предложение ранее озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, заявив о недопустимости оскорблений в адрес России, президента и граждан страны.
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Политолог: из-за "истерии" грузинская экономика рискует серьезно потерятьГрузинское виноделие и экономика в целом рухнут при запрете поставок в Россию, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что против антироссийских выпадов стоит применить адекватные меры.
"Обращение Госдумы будет рассмотрено", - сказал журналистам Осипов.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Протесты в ГрузииРоссияГрузияЭкономика
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