Правительство рассмотрит запрет на импорт вина и воды из Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Грузинское виноделие и экономика в целом рухнут при запрете поставок в Россию, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что против антироссийских выпадов стоит применить адекватные меры.

Политолог: из-за "истерии" грузинская экономика рискует серьезно потерять Грузинское виноделие и экономика в целом рухнут при запрете поставок в Россию, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что против антироссийских выпадов стоит применить адекватные меры.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.