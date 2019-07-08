Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко возмутили выкрики "Ганьба!" ("позор") на встрече с избирателями в Хмельницком в ходе предвыборной кампании в Раду.

Видео инцидента опубликовал в фейсбуке бывший депутат Александр Онищенко. На кадрах видно, как улыбающийся Порошенко идет по улице и пожимает руки жителям города. Однако толпа начинает кричать "Ганьба!" и "Иди отсюда!"

"В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит "Ганьба!" — Прим. ред.). Потому что добро должно быть с кулаками", — заявил Порошенко на встрече с избирателями, видео которой появилось в YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Они пройдут по смешанной системе — половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, остальных — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.

Центр "Социальный мониторинг" 1 июля публиковал данные соцопроса, согласно которому партия Порошенко "Европейская солидарность" удерживает лидерство в парламентском антирейтинге. За нее не готовы голосовать более 44 процентов избирателей.