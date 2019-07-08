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РИА Новости

Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко возмутили выкрики "Ганьба!" ("позор") на встрече с избирателями в Хмельницком в ходе предвыборной кампании в Раду.
Видео инцидента опубликовал в фейсбуке бывший депутат Александр Онищенко. На кадрах видно, как улыбающийся Порошенко идет по улице и пожимает руки жителям города. Однако толпа начинает кричать "Ганьба!" и "Иди отсюда!"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 12:27
"Иди отсюда!": жители Хмельницкого устроили Порошенко горячий приемВ Хмельницком экс-президента Украины Петра Порошенко встретили криками "Позор!". Как отметил в эфире радио Sputnik вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, бывший украинский лидер, лишенный админресурса, пожинает плоды своей деятельности.
"В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит "Ганьба!" — Прим. ред.). Потому что добро должно быть с кулаками", — заявил Порошенко на встрече с избирателями, видео которой появилось в YouTube.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Они пройдут по смешанной системе — половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, остальных — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.
Центр "Социальный мониторинг" 1 июля публиковал данные соцопроса, согласно которому партия Порошенко "Европейская солидарность" удерживает лидерство в парламентском антирейтинге. За нее не готовы голосовать более 44 процентов избирателей.
Согласно опоросу, опубликованному пятого июля социологической группой "Рейтинг", за партию Порошенко ни в коем случае не проголосовали бы 52 процентов респондентов.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
6 июля, 02:13
Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными
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Обсудить 44
Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вы же от охраны то отойдите подальше г-н Порошенко. Да то же самое да без них скажите тем кто кричит. И бегите.. или лежите.
8 июля, 19:15
ssidorjan1919
144161004
Толероантнеько! По европейсски!
8 июля, 19:15
VPVassya Pupkind
65311002
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