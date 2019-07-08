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РИА Новости

В Калмыкии объяснили низкие доходы населения в республике

Вчера, 18:49
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Низкий уровень дохода жителей Калмыкии обусловлен неразвитой экономикой в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии, комментируя рейтинг доходов населения в России.
Согласно рейтингу РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов, а самые низкие у республик Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
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По данным рейтинга, Калмыкия находится на 83 месте из 85. В регионе соотношение доходов к стоимости товаров составляет 0,99%, доля населения за чертой бедности составляет 24,2%, а крайней бедности - 3,4%.
По информации пресс-службы главы республики, одной из причин низкого дохода населения является невысокая заработная плата, которая составляет чуть больше 26 тысяч рублей, что ниже средних показателей по Южному федеральному округу на 21%.
"Низкий уровень оплаты труда обусловлен, в первую очередь, недостаточным развитием экономики республики, отсутствием промышленных производств, а также структурой экономики республики, основной отраслью которой является сельское хозяйство, в котором занято 20% населения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, половина населения Калмыкии составляют сельские жители и именно среди них наибольшее количество малообеспеченных, так как заработная плата в сфере АПК едва превышает 16 тысяч рублей.
Рейтинг регионов по доходам населения
Вчера, 00:00
Рейтинг регионов по доходам населения
"В настоящее время разрабатывается комплекс мер, направленных на повышение уровня доходов населения, который включает мероприятия по ведению регистра малообеспеченных семей, совершенствованию мер их поддержки, повышению заработной платы работников бюджетной сферы", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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