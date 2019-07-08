В Калмыкии объяснили низкие доходы населения в республике

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Низкий уровень дохода жителей Калмыкии обусловлен неразвитой экономикой в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии, комментируя рейтинг доходов населения в России.
Согласно рейтингу РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов, а самые низкие у республик Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
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По данным рейтинга, Калмыкия находится на 83 месте из 85. В регионе соотношение доходов к стоимости товаров составляет 0,99%, доля населения за чертой бедности составляет 24,2%, а крайней бедности - 3,4%.
По информации пресс-службы главы республики, одной из причин низкого дохода населения является невысокая заработная плата, которая составляет чуть больше 26 тысяч рублей, что ниже средних показателей по Южному федеральному округу на 21%.
"Низкий уровень оплаты труда обусловлен, в первую очередь, недостаточным развитием экономики республики, отсутствием промышленных производств, а также структурой экономики республики, основной отраслью которой является сельское хозяйство, в котором занято 20% населения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, половина населения Калмыкии составляют сельские жители и именно среди них наибольшее количество малообеспеченных, так как заработная плата в сфере АПК едва превышает 16 тысяч рублей.
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"В настоящее время разрабатывается комплекс мер, направленных на повышение уровня доходов населения, который включает мероприятия по ведению регистра малообеспеченных семей, совершенствованию мер их поддержки, повышению заработной платы работников бюджетной сферы", - сообщили РИА Новости в ведомстве.