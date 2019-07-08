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РИА Новости

Прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России подготовила обновленный вариант инструкции для прокуроров о порядке рассмотрения уведомлений о распространяемой с нарушением закона информации в интернете, в том числе об оскорблении государства, соответствующий проект приказа генпрокурора Юрия Чайки размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте приказа появился пункт о рассмотрении уведомлений о распространении информации с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам, конституции или власти, а также раздел о работе с уведомлениями о распространении недостоверной информации. Кроме того, в обновленном приказе появился пункт о рассмотрении материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
В документе отмечается, что прокуроры при поступлении уведомления на рассмотрение незамедлительно проверяют наличие распространяемой с нарушением закона информации и делают "снимок (скриншот) интернет-страницы (сайта) с указанием URL-адреса, времени и даты снимка", а также анализируют его содержание.
"При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации", — указывается в проекте приказа.
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Там отмечается, что при необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование лингвистами, психологами и другими специалистами. "При установлении в ходе рассмотрения уведомлений достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. <...> О результатах рассмотрения уведомления сообщается заявителю в 30-дневный срок", — говорится в проекте приказа.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта 2019 года. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаление такой информации с момента получения уведомления, противном случае ресурс ждет блокировка.
За нарушение вводимых запретов предусматриваются санкции в виде штрафов от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
20 июня, 17:35
В Генпрокуратуре рассказали о работе по закону об оскорблении государства
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Юрий ЧайкаГенпрокуратура РоссииРоссияОбщество
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