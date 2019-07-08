Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что удастся договориться о продолжении транзита газа России по украинской территории в сентябре.
"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа. — Прим. ред.) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.