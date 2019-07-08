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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкВъезд в Чемодановку
Въезд в Чемодановку
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Въезд в Чемодановку. Архивное фото
ПЕНЗА, 8 июл – РИА Новости. Состояние жителя пензенского села Чемодановка, госпитализированного после массовой драки, оценивается как удовлетворительное, врачам удалось его поставить на ноги, он может самостоятельно передвигаться, сообщил в понедельник областной минздрав.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находился в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии, к 1 июля его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и готовили к переводу в обычную палату.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
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Цыганская правда: почему цыгане сбежали из Чемодановки
"Спустя 3 недели с уверенностью можно сказать, что пензенские врачи поставили на ноги пациента из Чемодановки. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На прошлой неделе мужчина начал вставать и самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что пациент перешел на этап реабилитации.
"Сегодня, 8 июля, его перевели в отделение неврологии Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на этап медицинской реабилитации по специально разработанной индивидуальной программе. Под контролем врача ЛФК выполняется комплекс индивидуально подобранных упражнений: на общее физическое развитие, на укрепление и растяжку мышц, на координацию и равновесие", - поясняется в сообщении.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села. Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
20 июня, 09:15
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
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