Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 8 июл – РИА Новости. Состояние жителя пензенского села Чемодановка, госпитализированного после массовой драки, оценивается как удовлетворительное, врачам удалось его поставить на ноги, он может самостоятельно передвигаться, сообщил в понедельник областной минздрав.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находился в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии, к 1 июля его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и готовили к переводу в обычную палату.

"Спустя 3 недели с уверенностью можно сказать, что пензенские врачи поставили на ноги пациента из Чемодановки. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На прошлой неделе мужчина начал вставать и самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что пациент перешел на этап реабилитации.

"Сегодня, 8 июля, его перевели в отделение неврологии Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на этап медицинской реабилитации по специально разработанной индивидуальной программе. Под контролем врача ЛФК выполняется комплекс индивидуально подобранных упражнений: на общее физическое развитие, на укрепление и растяжку мышц, на координацию и равновесие", - поясняется в сообщении.