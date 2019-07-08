Отношения Китая и США переживают самый сложный период, заявили в Пекине

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Отношения КНР и США переживают самый сложный период за последние 40 лет, их дальнейшее развитие определит судьбу не только двух стран, но и всего мира, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

"В этом году исполняется 40 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и США, и развитие этих отношений за прошедшие четыре десятилетия превзошло самые смелые ожидания, они не только принесли значительные блага народам двух стран, но также в значительной степени изменили мир", - сказал дипломат, выступая на VIII Глобальном форуме мира в Пекине.

Он подчеркнул, что в отношениях двух стран сотрудничество всегда лучше, чем трения, а диалог предпочтительнее, чем конфронтация.

"В настоящий момент США и Китай переживают самый сложный и чувствительный этап в отношениях с момента их установления, их дальнейшее развитие определит будущее двух стран и всего мира", - добавил Лэ Юйчэн.