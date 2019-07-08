Ведущий телеканала NewsOne ищет площадку для телемоста с Донбассом и Крымом

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Ведущий телеканала NewsOne, журналист Руслан Коцаба в понедельник заявил, что ищет площадку для проведения телемоста с Донецком, Луганском и Крымом.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.

Коцаба сообщил, что планирует провести телемосты не с российскими СМИ. "Считаю нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом, ведь все это Украина. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там", - заявил Коцаба в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале.

По его словам, темами диалога были бы тарифы, восстановление Донбасса, прогнозы на будущее, а также соблюдение госинститутами на подконтрольной и неподконтрольной Киеву территориях обещаний социальных гарантий семьям погибших.

Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.