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РИА Новости

Ведущий телеканала NewsOne ищет площадку для телемоста с Донбассом и Крымом

Вчера, 18:35
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Ведущий телеканала NewsOne, журналист Руслан Коцаба в понедельник заявил, что ищет площадку для проведения телемоста с Донецком, Луганском и Крымом.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
Студия телеканала NewsOne
Вчера, 16:48
"Кровожадные упыри испугались". Телеканал NewsOne заподозрили в госизменеГенпрокуратура Украины возбудила дело против канала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik дал свое объяснение действиям ГПУ.
Коцаба сообщил, что планирует провести телемосты не с российскими СМИ. "Считаю нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом, ведь все это Украина. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там", - заявил Коцаба в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале.
По его словам, темами диалога были бы тарифы, восстановление Донбасса, прогнозы на будущее, а также соблюдение госинститутами на подконтрольной и неподконтрольной Киеву территориях обещаний социальных гарантий семьям погибших.
Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.
Журналист с камерой в Верховной раде Украины
Вчера, 15:15
"Сатана там правит бал". Украинский NewsOne отменил телемост с РоссиейУкраинский NewsOne отменил телемост с Москвой из-за угроз, поступающих журналистам. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Над пропастью во лжи
Вчера, 17:15
Над пропастью во лжи
18500012
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Телемост Россия - УкраинаРуслан КоцабаДонбассКрымРоссияУкраинаВ мире
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