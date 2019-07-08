В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерваторией "Спектр-РГ" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур во вторник, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".

Ранее "Роскосмос" сообщил, что запуск "Спектра-РГ" перенесен с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

"Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовый комплекс во вторник", - сказал собеседник агентства.

В начале июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что разрядившийся химический источник тока, который привел к переносу запуска обсерватории, заменен специалистами на космодроме Байконур. Кроме того, по его словам, специалисты скорректировали циклограмму.

В конце июня другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что проблема с химическим источником тока произошла из-за "человеческого фактора". По его словам, 19 июня при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего химический источник тока разрядился.

Источник отметил, что химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, поэтому его необходимо заменить. Это невозможно было сделать на стартовом комплексе, поэтому потребовалось 22 июня возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.