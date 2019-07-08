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РИА Новости

Жители Тбилиси назвали заявление ведущего в адрес Путина заказом Саакашвили

Вчера, 18:22
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание телекомпании Рустави 2
Здание телекомпании Рустави 2
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Здание телекомпании Рустави 2. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Жители Тбилиси назвали "тошнотворным" выступление телеведущего грузинской телекомпании "Рустави 2" с руганью в адрес российского руководства, они считают, что заявление является "заказом" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Это полный беспредел. Такое заявление, во-первых, повлечет за собой большой удар со стороны России, дополнительные санкции и эмбарго, во-вторых, это лицо Грузии. Настоящий грузин никогда такого не позволит себе и своей стране... Это точно заказ главного врага страны – Саакашвили", - завила Лали Джикури в разговоре корреспондентом РИА Новости.
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Предприниматель Гия Чанчалеишвили в беседе отметил, что "несмотря на то, что Габуния известен своими эпатажными заявлениями, никто не поверит, что все это не было заранее спланировано и организовано". "Теперь остается ждать новых сюрпризов из России. Какой же Габуния, оказывается, отважный. Браво "Рустави 2", браво Саакашвили!", - добавил он.
"Очень жаль, что грузинский народ встал перед таким вызовом. Что творят власти, что творит оппозиция, куда все катится и чему все это служит? Вопросов больше, чем ответов. Не хочется включать телевизор, заходить в интернет. Везде грязь, критика, обвинения", - отметила Марина Маглакелидзе.
Также пользователи соцсетей осуждают скандальное заявление телеведущего, назвав "тошнотворным".
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В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Михаил СаакашвилиВладимир ПутинРоссияТбилисиГрузияВ мире
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