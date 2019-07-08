Жители Тбилиси назвали заявление ведущего в адрес Путина заказом Саакашвили

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Жители Тбилиси назвали "тошнотворным" выступление телеведущего грузинской телекомпании "Рустави 2" с руганью в адрес российского руководства, они считают, что заявление является "заказом" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Это полный беспредел. Такое заявление, во-первых, повлечет за собой большой удар со стороны России, дополнительные санкции и эмбарго, во-вторых, это лицо Грузии. Настоящий грузин никогда такого не позволит себе и своей стране... Это точно заказ главного врага страны – Саакашвили", - завила Лали Джикури в разговоре корреспондентом РИА Новости.

Предприниматель Гия Чанчалеишвили в беседе отметил, что "несмотря на то, что Габуния известен своими эпатажными заявлениями, никто не поверит, что все это не было заранее спланировано и организовано". "Теперь остается ждать новых сюрпризов из России. Какой же Габуния, оказывается, отважный. Браво "Рустави 2", браво Саакашвили!", - добавил он.

"Очень жаль, что грузинский народ встал перед таким вызовом. Что творят власти, что творит оппозиция, куда все катится и чему все это служит? Вопросов больше, чем ответов. Не хочется включать телевизор, заходить в интернет. Везде грязь, критика, обвинения", - отметила Марина Маглакелидзе.

Также пользователи соцсетей осуждают скандальное заявление телеведущего, назвав "тошнотворным".