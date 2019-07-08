Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина. Об этом сообщается на Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала

Такое решение принял орган самоуправления телеканала. Габуния в течение двух месяцев не сможет готовить или вести телепередачи на канале.

Накануне ведущий начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера. Помимо президента, он оскорбил также память его покойных родителей.

Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

По сообщениям Sputnik-Грузия , некоторые сотрудники канала решили уволиться. Среди них оператор Леван Маргвешвили, а также Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов в стране.

В понедельник ночью канал прервал вещание. Позже руководство телекомпании принесло извинения, эфир продолжился в 07:30 утра (06:30 мск).

Поступок Габунии раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.

"Позор для грузинского народа"

В Кремле заявили, что оскорбление в адрес президента России неприемлемы. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все руководство Грузии решительно осудило эту выходку. Он добавил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Она напомнила, что у Саакашвили началась предвыборная кампания, по итогам которой он намерен "ценой тотального раскола общества прорваться к власти". По словам Захаровой, грузинский народ, его традиции и культура "стали заложниками бездельников от политики".

Обострение отношений с Грузией

В Тбилиси 20 июня вспыхнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.