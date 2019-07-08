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РИА Новости

Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы

Вчера, 18:20
141936
© Rustavi 2 Ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния во время эфира
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
© Rustavi 2
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Такое решение принял орган самоуправления телеканала. Габуния в течение двух месяцев не сможет готовить или вести телепередачи на канале.
Накануне ведущий начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера. Помимо президента, он оскорбил также память его покойных родителей.
Микрофон телекомпании Рустави-2
Вчера, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
По сообщениям Sputnik-Грузия, некоторые сотрудники канала решили уволиться. Среди них оператор Леван Маргвешвили, а также Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов в стране.
В понедельник ночью канал прервал вещание. Позже руководство телекомпании принесло извинения, эфир продолжился в 07:30 утра (06:30 мск).
Поступок Габунии раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Что происходит в Тбилиси после беспорядков

"Позор для грузинского народа"

В Кремле заявили, что оскорбление в адрес президента России неприемлемы. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все руководство Грузии решительно осудило эту выходку. Он добавил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Она напомнила, что у Саакашвили началась предвыборная кампания, по итогам которой он намерен "ценой тотального раскола общества прорваться к власти". По словам Захаровой, грузинский народ, его традиции и культура "стали заложниками бездельников от политики".
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.

Обострение отношений с Грузией

В Тбилиси 20 июня вспыхнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
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Владимир ПутинРоссияГрузияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Кто покупает товар из Грузии,финансирует такие оскорбления.
8 июля, 18:42
Andrej Kozakov
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"МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами." То есть, когда президент Грузии называет Россию врагом и оккупантом, это не "попытка внести напряжение в отношения между странами"? Это так, чисто поржать? Тот же грузинский журналист может сейчас смело заявить "Госпожа президент. Вы же первая начали, а я только продолжил".
8 июля, 19:08
ОСОлег Суворов
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