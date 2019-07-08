В Тверской области утонул участник заплыва на 11 километров

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели участника заплыва на 11 километров в Тверской области, который потерял сознание и захлебнулся во время прохождения дистанции, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Предварительно установлено, что 7 июля текущего года в ходе заплыва на дистанцию 11 километров в серии "Х-Waters Seliger 2019" в озере Селигер Осташковского района Тверской области один из его участников потерял сознание и захлебнулся", - говорится в сообщении.
По факту гибели 25-летнего мужчины начата доследственная проверка.
"При выезде на место происшествия следователем проведен его осмотр, опрошены очевидцы произошедшего и организаторы мероприятия, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
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