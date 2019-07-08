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РИА Новости

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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В ходе заседания следователь по делу сообщил, что оценочная экспертиза реальной стоимости акций International Financial Technology Group проводится уже третий месяц, однако заключение так и не было получено. По этой причине, а также из-за того, что Калви, будучи на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью, следствие при поддержке прокурора попросило продлить срок домашнего ареста.
Защита американца, настаивая на изменении меры пресечения на запрет определённых действий или залог в размере 5 миллионов рублей, отмечала, что следствие не представило суду достоверных оснований для продления Калви срока домашнего ареста.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Ранее в понедельник Басманный суд оставил Кордичева под домашним арестом до 13 октября. Ходатайство следствия о продлении ареста Дельпалю суд рассмотрит 9 июля.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
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