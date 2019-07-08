На сына экс-главы волгоградского СК завели административное дело

ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Суд начал рассмотрение административного дела о неповиновении сотрудникам ФСБ, которое возбуждено против сына арестованного экс-главы СУСК России по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщили РИА Новости в суде.

По информации ведомства, в Дзержинском районном суде Волгограда началось рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении Михаила Музраева - сына арестованного по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области бывшего главы регионального СК Михаила Музраева.

"Против Михаила Михайловича Музрева возбуждено административное дело со статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей", - сообщили РИА Новости в суде.

По словам собеседника агентства, заседание было отложено на 25 июля.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что экс-глава волгоградского СК Михаил Музраев был задержан по делу о покушении на Бочарова. По информации ФСБ, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.

Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.