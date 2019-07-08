В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей на трассе под Элистой, сообщает в понедельник ГУМВД по Республике Калмыкия.
По информации полиции, в Целинном районе на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь" около 13 часов совершили лобовое столкновение Renault Duster и Hyundai Solaris .
"В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также три пассажира автомашины Renault Duster и один пассажир автомашины Hyundai Solaris были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.