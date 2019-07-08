Арабская коалиция предотвратила нападение хуситов в Красном море

ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией предотвратили нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) с использованием заминированной лодки на торговое судно в южной части Красного моря, сообщил в понедельник официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
"Силы коалиции перехватили заминированную лодку, направленную террористической группировкой хуситов, которая двигалась в направлении корабля, и уничтожили ее", - уточнил аль-Малики.
Он обвинил хуситов в планировании терактов, которые представляют угрозу для морского судоходства.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.