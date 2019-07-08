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РИА Новости

В Саратовской области нашли тело второго пассажира перевернувшейся лодки

Вчера, 18:02
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в понедельник достали из воды тело второго погибшего пассажира лодки, которая пять дней назад перевернулась на Волге в Саратовской области, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Ранее в главке МЧС сообщили, что лодка "Гулянка", в которой находились пять человек, перевернулась вечером 3 июля на Волге вблизи села Золотое Красноармейского района Саратовской области. Три человека спаслись. Погибла 56-летняя женщина, а 58-летнего мужчину искали спасатели. По данным СК, после застолья компания каталась на моторной лодке, женщина сама прыгнула в реку. Остальные четыре пассажира, пытаясь помочь ей, пренебрегли мерами безопасности и переместились на один край лодки, из-за чего она перевернулась.
7 июля, 02:44
На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту
"Второго погибшего сегодня нашли, передали правоохранительным органам", - сказала Каранатова.
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