В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком "КАМАЗ" на 46-м километре трассы "Ачинск-Ужур-Троицкое" в Красноярском крае, сообщили в ГИБДД России.

"На 46 км автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" водитель 1964 года рождения, управляя автобусом Peugeot (следовал по маршруту Красноярск-Шарыпово, протяженностью 313 км, перевозил 13 пассажиров), при обгоне (запрещён) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении и приступившей к повороту налево грузовой автомашиной "КАМАЗ", - говорится в сообщении ГИБДД.