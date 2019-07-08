Число погибших при пожаре на нефтепроводе в Нигерии возросло до 12 человек

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на нефтепроводе в населенном пункте Иджегун (Ijegun) нигерийского штата Лагос возросло до 12, еще 12 остаются в больницах.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Постоянный секретарь при министерстве здравоохранения Титилайо Гонкалвес заявила в понедельник после посещения пострадавших в больницах, что в результате пожара в местные госпитали были доставлены 22 человека, позже 10 из них скончались в результате полученных ожогов.
"К сожалению, жертвы получили ожоги крайне тяжелой степени, составлявшие почти 100% (поверхности тела), мы потеряли 10 человек", - приводятся слова Гонкалвес в заявлении, опубликованном на странице правительства штата в Facebook.
По словам секретаря, все пострадавшие от пожара, которые сейчас находятся в больницах, "получают надлежащее и качественное бесплатное лечение в соответствии с указом губернатора штата".
Пожар на нефтепроводе вспыхнул около 5 часов утра (7.00 мск) по местному времени 4 июля. Он стал результатом действий вандалов, которые пытались собрать топливо из разрушенного трубопровода. По данным управления по чрезвычайным ситуациям в штате Лагос (LASEMA), вандалы загрузили грузовик грузоподъемностью в 33 тысячи литров топливом и начали наполнять второй, когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать их. В результате действий злоумышленников произошел взрыв.
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