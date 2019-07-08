Солистка A-Studio подтвердила перенос концерта в Грузии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Солистка группы A-Studio Кэти Топурия сообщила . Солистка группы A-Studio Кэти Топурия сообщила Sputnik Грузия о переносе концерта в Батуми, который должен был состояться 27 июля.

"Мы перенесли его, пока все не урегулируется", — сказала певица.

По ее словам, причиной переноса стала ситуация в стране.

Топурия является уроженкой Грузии. Она стала солисткой A-Studio в 2005 году, заменив Полину Гриффис.

Обострение ситуации в Грузии

Тбилиси с 20 июня захлестнули массовые акции протеста. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинской столице. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители России. Спецназ и полиция разогнали митинг, однако на следующий день протесты продолжились, всего пострадали 240 человек, еще свыше трех сотен были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне волнений назвала Россию "врагом и оккупантом", добавив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или намеренно искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовалось не продавать путевки. В Минтрансе сообщили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне ведущий авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир с оскорблений в адрес Владимира Путина, затронув его покойных родителей.

Выходка телеведущего вызвала негодование зрителей, сотни человек в ночь на понедельник собрались у здание "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора канала Нику Гварамию. Помимо этого, выступление телеведущего вызвало возмущение пользователей Сети в Грузии. Многие из них опасались, что это может спровоцировать дальнейшее обострение отношений с Россией.

Поступок Габунии осудили Зурабишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.