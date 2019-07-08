Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Соответственно, что происходит в мире? Инвесторы инвестируют в традиционные компании: нефтяные, газовые, металлургические, промышленные компании, банки - получают высокие дивиденды. И куда они их инвестируют? В акции диджитальных компаний. Что приводит к тому, что еще больше растет капитализация, они получают еще больше ресурсов, и еще больше нарастает отрыв этих компаний от всех остальных", - сказал Греф, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Это провоцирует пузырь на рынке. Сегодня все говорят о том, что эти компании так или иначе перекапитализированы, они не стоят столько, сколько они стоят. Когда-то произойдет сдувание этого пузыря, но когда - никто сказать не может. Поэтому, когда вы собираетесь свои несметные капиталы инвестировать в диджитальные компании, бойтесь пузыря", - предупредил Греф.