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РИА Новости

Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГерман Греф
Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Соответственно, что происходит в мире? Инвесторы инвестируют в традиционные компании: нефтяные, газовые, металлургические, промышленные компании, банки - получают высокие дивиденды. И куда они их инвестируют? В акции диджитальных компаний. Что приводит к тому, что еще больше растет капитализация, они получают еще больше ресурсов, и еще больше нарастает отрыв этих компаний от всех остальных", - сказал Греф, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Это провоцирует пузырь на рынке. Сегодня все говорят о том, что эти компании так или иначе перекапитализированы, они не стоят столько, сколько они стоят. Когда-то произойдет сдувание этого пузыря, но когда - никто сказать не может. Поэтому, когда вы собираетесь свои несметные капиталы инвестировать в диджитальные компании, бойтесь пузыря", - предупредил Греф.
Глава Сбербанка также отметил, что раньше мультипликаторы рыночной стоимости компаний были привязаны к финансовым показателям - чистой прибыли или EBITDA, но сегодня они уходят на второй план. "Сегодня мультипликаторы привязаны к количеству клиентов, объему оборота, количеству активных пользователей и так далее. ... Более того, те компании, которые можно называть технологическими, их мультипликаторы являются совершенно фантастическими - за всю историю человечества не было таких мультипликаторов, никогда, ни у какой из отраслей", - заключил Греф.
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Форум "Территория смыслов"Герман ГрефРоссияЭкономика
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