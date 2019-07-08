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РИА Новости

Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Законопроект Верховной рады об уголовной ответственности за непризнание Крыма территорией Украины направлен на запугивание граждан этой страны и отражает страхи "майданной власти", способной разговаривать с населением лишь угрозами, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за "непризнание Крыма частью Украины", текст документа размещен на официально веб-портале законодательного органа.
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"Новый законопроект направлен на запугивание людей. С другой стороны, он сам является отражением страхов майданной власти, которая боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма считает, что появление такого законопроекта отражает реальное восприятие Крыма гражданами Украины как российской территории.
"Большинство граждан Украины воспринимают российский статус полуострова как объективную реальность, которую Киев изменить не в состоянии. Об этом свидетельствует, в том числе, растущий турпоток в Крым с украинской территории", - напомнил Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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7 июля, 09:31
В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ о "деоккупации" вмешательством в дела России
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