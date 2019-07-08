Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Законопроект Верховной рады об уголовной ответственности за непризнание Крыма территорией Украины направлен на запугивание граждан этой страны и отражает страхи "майданной власти", способной разговаривать с населением лишь угрозами, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за "непризнание Крыма частью Украины", текст документа размещен на официально веб-портале законодательного органа.

"Новый законопроект направлен на запугивание людей. С другой стороны, он сам является отражением страхов майданной власти, которая боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма считает, что появление такого законопроекта отражает реальное восприятие Крыма гражданами Украины как российской территории.

"Большинство граждан Украины воспринимают российский статус полуострова как объективную реальность, которую Киев изменить не в состоянии. Об этом свидетельствует, в том числе, растущий турпоток в Крым с украинской территории", - напомнил Аксенов.