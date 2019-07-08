В ГД предложили пригласить главу ПА ОБСЕ в Россию для пояснения ситуации

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно пригласить главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели выступить с отчетом перед российскими парламентариями для прояснения ситуации с российской делегацией.
"На Совете (Думы) говорили, какая форма может быть обсуждения, все сошлись во мнении, что необходимо пригласить председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы он отчитался перед нашим парламентом, депутатами, учитывая, что мы плательщики в Парламентской ассамблее, имеем право", - сказал Володин.
Перед этим Володин сообщил, что ПА ОБСЕ на своем заседании нарушила регламент в отношении делегации РФ, в ГД проанализируют эту ситуацию. Ранее ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии.