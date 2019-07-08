В ГД предложили пригласить главу ПА ОБСЕ в Россию для пояснения ситуации

"На Совете (Думы) говорили, какая форма может быть обсуждения, все сошлись во мнении, что необходимо пригласить председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы он отчитался перед нашим парламентом, депутатами, учитывая, что мы плательщики в Парламентской ассамблее, имеем право", - сказал Володин.