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РИА Новости

В ГД предложили пригласить главу ПА ОБСЕ в Россию для пояснения ситуации

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно пригласить главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели выступить с отчетом перед российскими парламентариями для прояснения ситуации с российской делегацией.
"На Совете (Думы) говорили, какая форма может быть обсуждения, все сошлись во мнении, что необходимо пригласить председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы он отчитался перед нашим парламентом, депутатами, учитывая, что мы плательщики в Парламентской ассамблее, имеем право", - сказал Володин.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Вчера, 14:18
Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента
Перед этим Володин сообщил, что ПА ОБСЕ на своем заседании нарушила регламент в отношении делегации РФ, в ГД проанализируют эту ситуацию. Ранее ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии.
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ОБСЕГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияУкраинаПолитика
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