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РИА Новости

Зеленский заявил, что скоро будут подвижки по обмену пленными в Донбассе

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будут подвижки в вопросе обмена пленными в Донбассе.
"В Минске также ведется вопрос об обмене военнопленными…. Пока что проблема в том, что списки не совпадают с обеих сторон. Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации. В ближайшее время продвинемся в вопросе обмена военнопленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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