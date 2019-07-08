Зеленский заявил, что скоро будут подвижки по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будут подвижки в вопросе обмена пленными в Донбассе.

"В Минске также ведется вопрос об обмене военнопленными…. Пока что проблема в том, что списки не совпадают с обеих сторон. Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации. В ближайшее время продвинемся в вопросе обмена военнопленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.