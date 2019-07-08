Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию на другие страны

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи российских туристов перебронировали свои туры в Грузию на другие страны, и еще почти 1,4 тысячи человек предпочли аннулировать туры и получили компенсацию от туроператоров после запрета российским авиакомпаниям летать из России в Грузию, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.
"Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, составило почти 4,2 тысячи человек, с глубиной продаж – до конца 2019 года. Из них 1,36 тысячи туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2,85 тысячи перебронировали свои туры на другие направления", - сообщили в ведомстве.
В качестве основных альтернативных направлений туристами выбраны Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия и Испания.
"Организованные туристы имеют право на возврат денежных средств в полном объеме либо замены направления по соглашению сторон. Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и тому подобное), вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей", - пояснили в Ростуризме.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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