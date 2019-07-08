Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T17:50Z
https://ria.ru/20190708/1556323667.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155583/32/1555833296_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_8c62c58bde7036958906a37f998211a0.jpg
РИА Новости
Туризм

Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию на другие страны

Вчера, 17:50
759
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи российских туристов перебронировали свои туры в Грузию на другие страны, и еще почти 1,4 тысячи человек предпочли аннулировать туры и получили компенсацию от туроператоров после запрета российским авиакомпаниям летать из России в Грузию, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:00
"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси
"Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, составило почти 4,2 тысячи человек, с глубиной продаж – до конца 2019 года. Из них 1,36 тысячи туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2,85 тысячи перебронировали свои туры на другие направления", - сообщили в ведомстве.
В качестве основных альтернативных направлений туристами выбраны Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия и Испания.
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Вчера, 02:30
Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
"Организованные туристы имеют право на возврат денежных средств в полном объеме либо замены направления по соглашению сторон. Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и тому подобное), вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей", - пояснили в Ростуризме.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Вчера, 00:20
Авиасообщение между Россией и Грузией
5700010
Обсудить 4
ТуризмРостуризмРоссияГрузия
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, заявил Володин
Лента
новостей
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
Солистка A-Studio подтвердила перенос концерта в Грузии
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Юрист рассказал, какое наказание ждет скандального журналиста "Рустави 2"
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В ГД предложили пригласить главу ПА ОБСЕ в Россию для пояснения ситуации
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит проект заявления об ответных мерах на ситуацию в Грузии
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
Лента новостейМолния