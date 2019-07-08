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РИА Новости

США поддержали усилия Зеленского по оживлению минского процесса

Вчера, 17:48
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США поддерживают усилия нового президента Украины Владимира Зеленского по оживлению минского процесса, заявил РИА Новости спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя последнее предложение украинского лидера.
Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне. Президент России при этом заявил, что нельзя требовать от РФ выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.
"Президент Зеленский готов попробовать что-то новое, чтобы заставить Россию выполнять свою часть "Минска" (минских соглашений - ред.). Мы полностью поддерживаем усилия президента Зеленского по активизации выполнения "Минска", - сообщил собеседник агентства.
Волкер отметил, что "Украина выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей насколько это возможно, и России нужно сделать то же самое". "России необходимо добиться реального, устойчивого прекращения огня, вывести тяжелые вооружения и личный состав и распустить созданные ею незаконные вооруженные формирования", - добавил высокопоставленный представитель госдепа.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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