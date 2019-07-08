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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.
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Так, проектом поправок в Трудовой кодекс устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Согласно проекту, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.
Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодателей предлагается обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следует из другого законопроекта. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.
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Третьим законопроектом предлагается внести изменения в КоАП, по которым работодателя смогут привлекать к ответственности за неоднократное (от двух раз в год) нарушение сроков представления либо представление неполных или недостоверных сведений.
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