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РИА Новости

Посол в Абхазии назвал резолюцию ОБСЕ политизированной

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
СУХУМ, 8 июл - РИА Новости. Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии, является исключительно политизированным документом, призванным придать значимость одному депутату в Грузии, заявил РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе по Абхазии и Южной Осетии. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что антироссийские резолюции приняли в нарушение норм регламента.
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"Резолюцию ПА ОБСЕ по так называемой оккупации России Абхазии и Южной Осетии мы не признаем и не собираемся признавать, и, в общем-то, такого никогда не будет. Потому это только политизированный документ, призванный придать какую-то политическую значимость одному конкретному грузинскому депутату", - считает российский посол.
Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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ОБСЕАбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
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