Посол в Абхазии назвал резолюцию ОБСЕ политизированной

СУХУМ, 8 июл - РИА Новости. Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии, является исключительно политизированным документом, призванным придать значимость одному депутату в Грузии, заявил РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе по Абхазии и Южной Осетии. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что антироссийские резолюции приняли в нарушение норм регламента.

"Резолюцию ПА ОБСЕ по так называемой оккупации России Абхазии и Южной Осетии мы не признаем и не собираемся признавать, и, в общем-то, такого никогда не будет. Потому это только политизированный документ, призванный придать какую-то политическую значимость одному конкретному грузинскому депутату", - считает российский посол.

Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.