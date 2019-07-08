Глава Республики Бурятия: ралли повысит узнаваемость региона и его имидж

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спортивные события уровня международного ралли "Шелковый путь – 2019" повышают имидж, узнаваемость и привлекательность Бурятии, заявил глава региона Алексей Цыденов во время пресс-подхода.

В понедельник, 8 июля, в селе Харгана Селенгинского района республики завершился второй этап ралли. В селе для гостей гонки были организованы этнофестиваль "Великие мелодии – великой степи!" и фестиваль этноспорта, где каждый желающий мог попробовать свои силы в стрельбе из бурятского лука и других народных активностях, сообщается официальном портале республики. Также на территории фестиваля весь день работала ярмарка национальной кухни.

Такие события, как ралли, влияют на всю страну, повышается имидж, узнаваемость, привлекательность, безусловно, и для нашей республики. Мы можем показать все богатство культуры, колорит нашей республики. Разнообразие народов, проживающих в Бурятии. И, конечно, готовы создать пилотам все условия, чтобы гонка была безопасная, они могли показать свое мастерство, мощь техники и подарить радость зрителям. Я думаю, что именно наши природные условия – горы, ручьи, лощины, леса – лучше не придумаешь", – сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Гонщики соревновались в четырех категориях: "Мотоциклы", "Квадроциклы", "Внедорожники" и "Грузовики". За главный приз ралли "Шелковый путь" борются участники из 36 стран мира на 97 транспортных средствах.

Гостеприимность региона отметил директор проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин.

"Бурятия всегда отличалась гостеприимством и душевной открытостью. И сегодня это увидели участники, которые буквально недавно закончили финишную церемонию. Они еще больше напитались энергией, силой, и это им поможет проехать через всю Монголию, пустыню Гоби до финиша. Мы очень рады нести те традиции древнего исторического шелкового пути в современной спортивной интерпретации", – добавил Владимир Чагин.