Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T17:42Z
https://ria.ru/20190708/1556323194.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/28/1556322815_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_44f8c54c9cbc8297e37a35e96262016e.jpg
РИА Новости

Глава Республики Бурятия: ралли повысит узнаваемость региона и его имидж

Вчера, 17:42
20
© Фото : пресс-служба Главы БурятииАвтомобили участников ралли "Шелковый путь 2019"
Автомобили участников ралли Шелковый путь 2019
© Фото : пресс-служба Главы Бурятии
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спортивные события уровня международного ралли "Шелковый путь – 2019" повышают имидж, узнаваемость и привлекательность Бурятии, заявил глава региона Алексей Цыденов во время пресс-подхода.
В понедельник, 8 июля, в селе Харгана Селенгинского района республики завершился второй этап ралли. В селе для гостей гонки были организованы этнофестиваль "Великие мелодии – великой степи!" и фестиваль этноспорта, где каждый желающий мог попробовать свои силы в стрельбе из бурятского лука и других народных активностях, сообщается официальном портале республики. Также на территории фестиваля весь день работала ярмарка национальной кухни.

Такие события, как ралли, влияют на всю страну, повышается имидж, узнаваемость, привлекательность, безусловно, и для нашей республики. Мы можем показать все богатство культуры, колорит нашей республики. Разнообразие народов, проживающих в Бурятии. И, конечно, готовы создать пилотам все условия, чтобы гонка была безопасная, они могли показать свое мастерство, мощь техники и подарить радость зрителям. Я думаю, что именно наши природные условия – горы, ручьи, лощины, леса – лучше не придумаешь", – сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Гонщики соревновались в четырех категориях: "Мотоциклы", "Квадроциклы", "Внедорожники" и "Грузовики". За главный приз ралли "Шелковый путь" борются участники из 36 стран мира на 97 транспортных средствах.
Гостеприимность региона отметил директор проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин.
"Бурятия всегда отличалась гостеприимством и душевной открытостью. И сегодня это увидели участники, которые буквально недавно закончили финишную церемонию. Они еще больше напитались энергией, силой, и это им поможет проехать через всю Монголию, пустыню Гоби до финиша. Мы очень рады нести те традиции древнего исторического шелкового пути в современной спортивной интерпретации", – добавил Владимир Чагин.
Третий этап ралли стартует во вторник, 9 июля. Участники покинут столицу Бурятии и проедут до границы в Кяхте.
000000
Обсудить 0
Республика Бурятия
Рекомендуем
Торжественная линейка, посвященная началу работы всероссийского медицинского отряда Коллеги
В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги"
РИА
Новости
Вид на город Дубна. Московская область
Подмосковные набережные благоустроят до конца года
Пассажиры в автобусе
Передачи об истории Подмосковья начнут включать в общественном транспорте
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
Матвиенко обсудила с губернатором Ставрополья реализацию нацпроектов в крае
Лента
новостей
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов оценил перспективы создания фильма о "Мюнхенском сговоре"
В Приморье выявили контрабанду в Китай ценного леса на 40 миллионов рублей
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис
Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
СССР был вынужден подписать пакт о ненападении с Германией, считает Иванов
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
СССР без пакта с Германией имел бы призрачные шансы в войне, считает Иванов
Сергей Иванов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Сергей Иванов: заключив пакт с Гитлером, Сталин выиграл время для победы
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Иванов: пакт о ненападении с Германией обезопасил СССР от войны с Японией
Сергей Иванов
Иванов: советские военные понимали, что пакт с Германией был маневром
Цех розлива минеральной воды
Матвиенко рассказала о подготовке решения по маркировке минеральной воды
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния