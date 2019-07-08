В России 2020 год станет Годом памяти и славы

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа", - говорится в указе.