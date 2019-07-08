В России 2020 год станет Годом памяти и славы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа", - говорится в указе.
Согласно документу, координация работы оргкомитета "Победа" возложена на руководителя администрации президента РФ Антона Вайно. Также кабмину поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям также рекомендовано проводит необходимые мероприятия в рамках Года памяти и славы.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания – 8 июля.