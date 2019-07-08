Фрегат "Адмирал Горшков" завершил заход в порт Кабо-Верде

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота РФ под предводительством фрегата "Адмирал Горшков" завершил заход в порт Кабо-Верде, сообщает начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил деловой заход в порт Прая Республики Кабо-Верде и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вместе с фрегатом заход выполнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". В порту североморцы отдохнули, пополнили запасы воды и продовольствия.
Добавляется, что корабль взял курс в северо-восточные районы Атлантики.
Дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 26 февраля. За это время североморцы прошли более 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого океана.
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