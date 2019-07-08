Фрегат "Адмирал Горшков" завершил заход в порт Кабо-Верде

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил деловой заход в порт Прая Республики Кабо-Верде и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вместе с фрегатом заход выполнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". В порту североморцы отдохнули, пополнили запасы воды и продовольствия.

Дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 26 февраля. За это время североморцы прошли более 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого океана.