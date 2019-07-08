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РИА Новости

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

Вчера, 17:35
20438
© РИА Новости / Александр ПолякоПандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
© РИА Новости / Александр Поляко
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В пресс-службе Росстата объяснили, почему данные по инфляции за июль появились на сайте ведомства раньше официального объявления.

"Публикация произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистической информации до ее окончательного подтверждения", — сообщили в ведомстве.

Ранее Центробанк со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении. При этом ведомство на тот момент официально еще не опубликовало эти данные.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ситуацию недопустимой и поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование.
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В Банке России заявили, что не видят необходимости изучать инцидент со своей стороны, так как данные были доступны на сайте статистического ведомства с утра понедельника.
В Росстате отметили, что сбои такого рода происходили и ранее, поэтому специалисты начали разработку сквозного регламента публикации данных. Это должно уменьшить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полное подтверждение.
"В Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути", — подчеркнули в ведомстве.
Официальную статистику Росстат публикует в регламентированное время. Данные по инфляции за июнь опубликованы в 16:00 мск 8 июля.
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Максим ОрешкинРосстатЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это просто сказочная ложь.По корзине можно отметить инфляцию для потребителей(граждан) на уровне 15-100% по категориям трат.Возьму морковь-самая низкая цена немытой 49 сейчас,а в июле 2018 года 17 рублей-это как объяснить?Или тоже виноваты санкции?Почему наш бензин в Казахстане 26 рублей,а у нас 40,70?Это то же как понять?
8 июля, 19:31
Иван Потеряев
10621006
Инфляцию за июнь посчитали ещё в мае)))
8 июля, 17:59
Будущее Страны
48200105
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