Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В пресс-службе Росстата объяснили, почему данные по инфляции за июль появились на сайте ведомства раньше официального объявления.

"Публикация произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистической информации до ее окончательного подтверждения", — сообщили в ведомстве.

Ранее Центробанк со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении. При этом ведомство на тот момент официально еще не опубликовало эти данные.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ситуацию недопустимой и поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование.

В Банке России заявили, что не видят необходимости изучать инцидент со своей стороны, так как данные были доступны на сайте статистического ведомства с утра понедельника.

В Росстате отметили, что сбои такого рода происходили и ранее, поэтому специалисты начали разработку сквозного регламента публикации данных. Это должно уменьшить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полное подтверждение.

"В Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути", — подчеркнули в ведомстве.