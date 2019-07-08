УК отчитаются о погашении долга перед котельной в Павшинской пойме

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Управляющие компании представят в администрацию подмосковного Красногорска отчет с графиком погашения задолженности более 160 миллионов рублей перед котельной, из-за которой жителям Павшинской поймы отключили подачу горячей воды, сообщают власти Красногорска.

Ранее сообщалось, что "Газпром межрегионгаз Москва" ограничил подачу газа на оборудование котельной в красногорском районе Павшино из-за просроченной задолженности, которая образовалась из-за управляющих компаний. Была отключена подача горячей воды микрорайону Павшинская пойма Красногорска с населением около 80 тысяч человек.

"По поручению Эльмиры Хаймурзиной (главы городского округа - ред.) УК должны в срок до завтра, 9 июля, предоставить администрации гарантийные письма с графиком погашения своих задолженностей перед котельной и отчетом о проделанной претензионной работе с должниками", - говорится на официальной странице Красногорской администрации в Facebook.

В администрации ранее отметили, что полноценное восстановление работы котельной невозможно без погашения долгов за коммунальные услуги жителями. По данным местных властей, долг жителей Павшинской поймы за коммунальные услуги превышает 200 миллионов рублей, а долг управляющих компаний перед котельной - более 160 миллионов рублей.