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РИА Новости

Юрист рассказал, какое наказание ждет скандального журналиста "Рустави 2"

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
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Акция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Журналисту телеканала "Рустави 2" Георгию Габуния по грузинскому законодательству наказание за ругань в прямом эфире и оскорбление руководства РФ фактически не грозит: он должен будет выплатить штраф или публично извиниться лишь в том случае, если пострадавшая сторона обратится в суд, рассказал Sputnik Грузия адвокат и правозащитник Гела Николаишвили.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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"Человек, который считает, что был оскорблен, может требовать административное наказание за нанесенный моральный ущерб, или извинение. Но, естественно, Путин не будет жаловаться в суд из-за этого. Если нет жалобы, то и дело это не существует", - сказал Николаишвили.
При этом, как пишет Sputnik, адвокат отметил, что, по законодательству Грузии, Габуния не может понести какое-либо наказание за мат в прямом эфире. "Уголовный кодекс не предусматривает, что за высказывание, тем более журналиста, могли бы предъявить ему какое-то обвинение. Тут, скорее всего, моральная ответственность, внутриведомственное расследование", - уточнил правозащитник.
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"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
То, что мат в прямом эфире не может быть уголовно наказуемым, отметил в интервью Sputnik Грузия председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе.
"Речь об уголовной ответственности не может идти. Я понимаю тех людей, которые вчера собрались у "Рустави 2" и требовали начала расследования. Но такого в законе нет, и поэтому такое не может произойти… Одно дело, чего может хотеть часть общества, а другое - что написано в законе", - заявил Саладзе.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке в эфире телеканала "Рустави 2", заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
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В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"
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