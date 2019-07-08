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РИА Новости

Стороны конфликта в Донбассе двигаются к прекращению огня, заявил Зеленский

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны конфликта в Донбассе постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на востоке Украины.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.
"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - заявил Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.
Он отметил, что стороны конфликта развели войска возле поселка Станица Луганская, ожидается демонтаж фортификационных сооружений для начала восстановительных работ моста.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Вчера, 17:25
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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