Стороны конфликта в Донбассе двигаются к прекращению огня, заявил Зеленский

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - заявил Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.