МЧС Армении сообщило о гибели россиянина в ДТП

ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Гражданин России погиб в понедельник в дорожно-транспортном происшествии в курортном городе Дилижан на севере Армении, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.

"Восьмого июля в городе Дилижан (в 100 километрах от Еревана – ред.) столкнулись Mercedes Viano и Opel Astra J. В результате ДТП погиб на месте пассажир Mercedes Viano, гражданин России А.Х. 1993 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.