Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.

"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Он отметил, что надеется на прекращение конфликта на юго-востоке страны в течение года.

"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" — это дипломатия", — заявил Зеленский.

Президент Украины также объявил, что в ближайшее время будут подвижки в вопросе обмена пленными в Донбассе, но проблема заключается в том, что списки с двух сторон не совпадают.