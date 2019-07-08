Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.
Он отметил, что надеется на прекращение конфликта на юго-востоке страны в течение года.
"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" — это дипломатия", — заявил Зеленский.
Президент Украины также объявил, что в ближайшее время будут подвижки в вопросе обмена пленными в Донбассе, но проблема заключается в том, что списки с двух сторон не совпадают.
По словам главы государства, стороны конфликта в Донбассе постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня, а войска возле Станицы Луганской уже разведены.