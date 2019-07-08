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РИА Новости

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.

"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Он отметил, что надеется на прекращение конфликта на юго-востоке страны в течение года.
"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" — это дипломатия", — заявил Зеленский.
Президент Украины также объявил, что в ближайшее время будут подвижки в вопросе обмена пленными в Донбассе, но проблема заключается в том, что списки с двух сторон не совпадают.
По словам главы государства, стороны конфликта в Донбассе постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня, а войска возле Станицы Луганской уже разведены.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 17:48
США поддержали усилия Зеленского по оживлению минского процесса
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Странно, я за то, чтобы признать независимость ЛНР и ДНР. Так же как мы признали Абхазию и Ю.Осетию. Чем больше нас, тем меньше врагов.
8 июля, 18:19
ooleg
198111012
Утром деньги, вечером стулья. И никак иначе. Можно, конечно, и утром стулья, а вечером деньги. Можно. Но деньги вперёд.
8 июля, 18:18
Сергей Шмель
85370002
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