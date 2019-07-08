Госдума рассмотрит проект заявления об ответных мерах на ситуацию в Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, в том числе на ситуацию с журналистом телеканала "Рустави 2", заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы принял единогласное решение подготовить заявление, мы его завтра будем рассматривать на заседании Государственной думы, - о ситуации в Грузии", - сказал Володин журналистам, уточнив, что заявление будет касаться в том числе ситуации с телеканалом "Рустави 2".
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.