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РИА Новости
Теплоснабжение

СМИ: "Интер РАО" претендует на господдержку для обкатки газовых турбин

Вчера, 17:22
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук просит Минэнерго РФ дать доступ к конкурентному отбору мощности новой генерации (КОМ НГ) всем участникам рынка, не ограничивая его, как предполагается, только "Силовыми машинами", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Ковальчука.
По данным издания, Ковальчук направил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку 27 июня. Глава "Интер РАО" просит "исключить монополию частных компаний" при строительстве высокомаржинальной ТЭС мощностью до 1,4 ГВт на экспериментальных турбинах мощностью 60-80 МВт и 150-180 МВт, которые в РФ пока не производятся, а также поставке оборудования на такие станции и дать шанс как российским турбинам "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех"), так и локализованным машинам GE и Siemens, пишет газета.
Государство планирует через конкурс выделить семь миллиардов рублей на разработку российской большой газовой турбины. Наиболее вероятным претендентом считается "Силмаш" Алексея Мордашова, отмечает издание. Конкурентом "Силмаша" может стать консорциум "Роснано", "Интер РАО" и ОДК, которые занимаются восстановлением ГТД-110М.
Ковальчук в письме, на которое ссылает издание, отметил, что после успешных стендовых испытаний ГТД-110М переведена в опытно-промышленную эксплуатацию. "Интер РАО" также по лицензии GE хочет локализовать линейку турбин мощностью до 200 МВт. "Газпром энергохолдинг" в свою очередь хочет занять место "Силмаша" в консорциуме "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) с Siemens и полностью локализовать немецкие турбины, отмечает газета.
6 июня, 17:41
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Ковальчук в свою очередь в письме просит рассмотреть возможность госфинансирования проекта локализации с GE, в том числе через СПИК 2.0. Он также просит включить турбину ГТД-110М в список экспериментальных образцов турбин, которым энергорынок дает сниженные штрафы за опоздание с вводом оборудования или при его остановках, отмечает издание.
Несмотря на то, что при КОМ НГ вся инфраструктура создается с нуля, Ковальчук предлагает рассмотреть в качестве площадки для экспериментальных турбин уже существующие станции, где планируется вывод неэффективных и устаревших мощностей. "Силмаш" сообщал, что построит такую ТЭС в Каширском районе Московской области, конкретная точка не называлась, отмечает издание. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака газете сообщили, что окончательное решение о расположении ТЭС на экспериментальных турбинах еще не принято. Минпромторг сообщил, что ГТД-110М присутствует в распоряжении правительства по экспериментальному оборудованию.
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ТеплоснабжениеБорис КовальчукРоссияЭкономика
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