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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам

Вчера, 17:20
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам
Глава КЧР вручил медаль За любовь и верность 25 супружеским парам
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК. 8 июл – РИА Новости. Медали "За любовь и верность" вручил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 25 супружеским парам республики, прожившим в браке более четверти века, сообщает пресс-служба главы региона.
Кроме того, Темрезов поздравил с днем свадьбы новую семью Канглиевых, которые заключили брак в праздничный день.

"Сохранение традиционных устоев, основанных на принципах любви, уважения друг к другу ориентируют молодежь на создание дружных семейных пар, готовых рука об руку строить свой личный жизненный успех, трудиться на благо региона и страны", - сказал глава КЧР в поздравлении жителей республики с отмечаемым в понедельник Днем семьи, любви и верности.

Темрезов адресовал особые слова признательности родителям, взявших на воспитание детей-сирот.
"Ваши милосердие, неравнодушие, терпение – пример достойного исполнения человеческого и гражданского долга",- сказал глава КЧР.
С 2008 года медаль "За любовь и верность" получили более 800 супружеских пар из всех городов и районов Карачаево-Черкесии, прожившие в браке более 25 лет.
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