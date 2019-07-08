© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам

ЧЕРКЕССК. 8 июл – РИА Новости. Медали "За любовь и верность" вручил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 25 супружеским парам республики, прожившим в браке более четверти века, сообщает пресс-служба главы региона.

Кроме того, Темрезов поздравил с днем свадьбы новую семью Канглиевых, которые заключили брак в праздничный день.

"Сохранение традиционных устоев, основанных на принципах любви, уважения друг к другу ориентируют молодежь на создание дружных семейных пар, готовых рука об руку строить свой личный жизненный успех, трудиться на благо региона и страны", - сказал глава КЧР в поздравлении жителей республики с отмечаемым в понедельник Днем семьи, любви и верности.

Темрезов адресовал особые слова признательности родителям, взявших на воспитание детей-сирот.

"Ваши милосердие, неравнодушие, терпение – пример достойного исполнения человеческого и гражданского долга",- сказал глава КЧР.